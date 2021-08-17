高雄獎勵基層診所助推公費及居家快篩 發現確診獎金1萬

高雄市長陳其邁今天下午舉行線上「防疫微解封-積極管理有效開放記者說明會」，宣布基層診所協助推動公費快篩及居家快篩獎勵方案，發現確診個案可獲獎勵金1萬元，一個月內抗原快篩達70人次以上診所，可獲衛教諮詢獎勵金2千元。

陳其邁表示，全台疫情在北部地區還有一些關聯不明的群聚感染，衍生最近案15967新北確診個案，活動期間也曾經來到高雄，原本還要到醫院能探視親人，也因為醫院嚴格把關所以最後沒有進到醫院。拜託大家南北移動與室內聚會，能免則免，並落實實聯制。

陳其邁表示，現階段防疫的重點，除了在邊境設下重重關卡，另方面也重視社區的主動篩檢。他並宣布「協助推動公費快篩及居家快篩基層診獎勵方案」，藉由基層醫師診所的主動監測可以發現更多可能個案。診所若主動發現COVID-19抗原快篩陽性，每案診所可獲主動發現獎勵金500元。

若COVID-19抗原快篩陽性，且轉介PCR核酸檢驗為陽性，或符合公費快篩檢驗對象，診所協助轉介至指定醫療院所，發現COVID-19確診，每案診所可獲確診獎勵金1萬元。一個月內COVID-19抗原快篩達70人次以上的診所，檢附相關採檢名冊，可獲衛教諮詢獎勵金2千元。

「高雄市正逐步恢復日常社會文化和經濟活動。」陳其邁說，高雄市267家住宿型長照機構還是屬於中高強度管制，目前開放的探視條件，要有探視前3天內採檢的抗原快篩或PCR陰性證明；落實預約制，每次探病以1小時為原則，實聯制、詢問TOCC，並全程戴口罩。探視以1人為限，若因住民身心狀況等特殊需求，輕機構評估同意，必要可增加至3人為上限。 高雄市府宣布基層診所協助推動公費快篩及居家快篩獎勵方案，發現確診個案可獲獎勵金1萬元。高雄市衛生局提供

商品推薦