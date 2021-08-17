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高雄獎勵基層診所助推公費及居家快篩 發現確診獎金1萬

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁宣布基層診所協助推動公費快篩及居家快篩獎勵方案，發現確診個案可獲獎勵金1萬元。記者徐如宜／翻攝
高雄市長陳其邁宣布基層診所協助推動公費快篩及居家快篩獎勵方案，發現確診個案可獲獎勵金1萬元。記者徐如宜／翻攝

高雄市陳其邁今天下午舉行線上「防疫微解封-積極管理有效開放記者說明會」，宣布基層診所協助推動公費快篩及居家快篩獎勵方案，發現確診個案可獲獎勵金1萬元，一個月內抗原快篩達70人次以上診所，可獲衛教諮詢獎勵金2千元。

陳其邁表示，全台疫情在北部地區還有一些關聯不明的群聚感染，衍生最近案15967新北確診個案，活動期間也曾經來到高雄，原本還要到醫院能探視親人，也因為醫院嚴格把關所以最後沒有進到醫院。拜託大家南北移動與室內聚會，能免則免，並落實實聯制。

陳其邁表示，現階段防疫的重點，除了在邊境設下重重關卡，另方面也重視社區的主動篩檢。他並宣布「協助推動公費快篩及居家快篩基層診獎勵方案」，藉由基層醫師診所的主動監測可以發現更多可能個案。診所若主動發現COVID-19抗原快篩陽性，每案診所可獲主動發現獎勵金500元。

若COVID-19抗原快篩陽性，且轉介PCR核酸檢驗為陽性，或符合公費快篩檢驗對象，診所協助轉介至指定醫療院所，發現COVID-19確診，每案診所可獲確診獎勵金1萬元。一個月內COVID-19抗原快篩達70人次以上的診所，檢附相關採檢名冊，可獲衛教諮詢獎勵金2千元。

「高雄市正逐步恢復日常社會文化和經濟活動。」陳其邁說，高雄市267家住宿型長照機構還是屬於中高強度管制，目前開放的探視條件，要有探視前3天內採檢的抗原快篩或PCR陰性證明；落實預約制，每次探病以1小時為原則，實聯制、詢問TOCC，並全程戴口罩。探視以1人為限，若因住民身心狀況等特殊需求，輕機構評估同意，必要可增加至3人為上限。

高雄市府宣布基層診所協助推動公費快篩及居家快篩獎勵方案，發現確診個案可獲獎勵金1萬元。高雄市衛生局提供
高雄市府宣布基層診所協助推動公費快篩及居家快篩獎勵方案，發現確診個案可獲獎勵金1萬元。高雄市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 陳其邁 高雄市

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