北市運動場館逐步鬆綁 擬8月24日起開放籃球場

台北市隨著疫情趨緩逐步放鬆管制，繼10日增加開放游泳等8項水上體育活動與足球後，副市長蔡炳坤今天表示，預計在24日開放籃球場館供市民使用，學校體育課也依此辦理。

高中以下學校即將在9月1日開學，台北市副市長蔡炳坤今天上午表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒已降到2級，將以實體開學、上課為主，不過學生若要拿下口罩，必須非常謹慎。

蔡炳坤下午接受媒體電訪表示，學校體育課項目將配合市府政策調整開放，例如體育局已在10日開放游泳池營運，教育局就會跟著配合。

蔡炳坤指出，將觀察疫情發展與運動場館使用狀況，每兩週檢討一次逐步解封項目， 若疫情沒有太大變化，就會在24日開放籃球場讓市民使用，學校體育課也可以讓學生打籃球。

此外，北市目前雖開放游泳池，但無法使用淋浴間與吹風機，開學後恐造成游泳課程難以執行；蔡炳坤說，將多方蒐集意見後滾動檢討因應。

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