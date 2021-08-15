醫爆確診者質疑結果可二採 北市衛生局：查證中

北市聯醫陽明院區醫師蘇一峰今天表示，有確診者因質疑採檢結果就被安排到醫院二採，讓醫護暴露在風險中。衛生局回應，已在查證，但不可能因個案對結果不滿意就安排再度採檢。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰今天在臉書上表示，一名在居家檢疫期間已經確診、後來證實是感染Delta變異株的外籍人士，因質疑採檢的正確性，就被安排在確診隔天再度坐防疫計程車到醫院二度採檢，讓醫護被迫暴露在感染風險中。

台北市衛生局對此表示，依照目前對居家檢疫者的規定，旅客入境時在機場就會進行一次PCR核酸檢測，檢疫中會自行快篩，解隔前安排再做一次PCR，3次篩檢若有結果為陽性，就會馬上送醫。

衛生局強調，「傳染病防治法」是要保護最大多數人的生命財產安全，對人身自由會有比較大的限制，不可能因為個案對篩檢結果不滿意就安排再度採檢，而是因有防疫需要而去採檢。

衛生局表示，相關情事已經在查證當中，將根據實際情況依法辦理，若是個案擅離檢疫處所，可裁處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

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