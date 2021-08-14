台帛旅遊泡泡2.0啟動 打疫苗能居檢是最大誘因

台帛旅遊泡泡（安全旅行圈）2.0今天啟動，不少旅客都表示，可以在當地打疫苗是參加首發團的很大誘因，自由行旅客周小姐說，希望帛琉政府能夠提供多一點疫苗。帛琉觀光局代表雷均也回應，會努力爭取更多疫苗。由於出發前必須在機場採檢並取得PCR陰性檢測，桃機公司上午也開心地宣布，今天採檢148的位旅客都是陰性，可以順利前往帛琉。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，上周開賣帛琉行程後，受到消費者很大的迴響，沒有幾天報名就超過千人，但是因為華航機位數有限，到九月底都售完。這次這麼賣座有兩大原因，首先就是提供免費施打疫苗，另外一個就是不用住防疫旅館，只須進行5天加強版自主健康管理以及9天一般自主健康管理，消費者可以省下住防疫旅館的不便及花費。

由於帛琉當地遊提供輝瑞BNT疫苗施打，這也是許多家長帶小孩出國的誘因，一位媽媽表示，小朋友滿12歲可以打輝瑞的疫苗，所以趁機帶她去打第一劑，開學以後比較有保護力，自己可以趁機去混打莫德納疫苗。另外一位柯小姐說，很開心一年多沒出國，全家人一起出國，首發團回國的時間剛好讓小朋友可以趕上開學。

可以混打輝瑞及莫德納疫苗也是旅客選擇帛琉的原因，旅客周小姐表示，自己去過帛琉20幾次，這次除了去玩，也會和先生在當地打疫苗，她已接種過AZ，先生則是接種過莫德納，但兩人在帛琉的第2劑都選擇施打莫德納。另外一葉小姐也說，自己和先生此行目標是混打疫苗，兩人第1劑都是打AZ，但第2劑都選打BNT。

由於施打疫苗很搶手，周小姐表示，很多朋友想去，但到8月底都已經額滿、預約不到，也怕9月後就沒有疫苗可以打，自己很幸運搶到第一波前往，行程5天4夜，雖然要在機場採檢比較折騰，但能出國還能打疫苗，一切都很值得。帛琉觀光局代表雷均回應，目前提供2000劑疫苗，但是施打疫苗的需求非常強烈，會努力向帛琉至府爭取更多疫苗，

對於機位一票難求，帛琉觀光局代表雷均表示，目前長榮、星宇及虎航都爭取飛帛琉，甚至有從高雄飛帛琉包機的計畫，希望未來中南部的朋友也有機會到帛琉。帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）也說，下周將會跟星宇航空及虎航代表將見面。

為了感謝台灣民眾前往觀光旅遊，帛琉觀光局特別致贈每位旅客50美元紅包，由特別到機場的帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）親手交給旅客，歐克麗表示，帛琉過去幾年來和台灣建立了穩健的關係，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）相信，台灣現在雖然有本土疫情，但被控制的很好。

台灣今年4月與帛琉啟動旅遊泡泡，後來因為台灣爆發本土疫情而暫停，最近因為疫情警戒降級而在今天重啟，首航班機由中華航空CI28執飛，由於旅客出發前須在機場進行PCR檢測，所以團客在凌晨不到5點就到桃機排隊等候採檢，所有旅客約在6點採檢完畢。所有採檢結果在8點半出爐，全部都是陰性。今日自台灣出發的帛琉團旅客132人、散客16人，共148人，其中2名旅客因護照居留期限因素未能搭機，其餘146名順利辦理出境登機手續。

台帛旅遊泡泡2.0今天啟動，帛琉觀光局提供每人50美金的紅包，由帛琉駐台大使歐克麗（右）親自致贈給旅客代表。記者鄭超文／攝影 台帛旅遊泡泡2.0今天啟動，帛琉觀光局提供每人50美金的紅包，旅客拿到紅包後豎起拇指說讚。記者鄭超文／攝影 台帛旅遊泡泡2.0今天啟動，旅客必須在機場進行PCR檢測後，取得陰性證明後才能登機。記者鄭超文／攝影 台帛旅遊泡泡2.0今天啟動，旅客取得PCR陰性檢測後，才能前往華航櫃台辦理報到及托運行李。記者鄭超文／攝影

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