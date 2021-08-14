台帛泡泡今出發檢疫規定還在吵 指揮中心下午2時說明

帛琉旅遊泡泡2.0今出發，百名旅客中有多數準備赴帛琉打疫苗，而帛琉也準備2000劑新冠疫苗提供施打，品牌包含輝瑞、莫德納、嬌生，推估可以施打到9月底。不過，帛琉旅遊泡泡返台的民眾檢疫規定為5+9，5天加強版自主健康管理加上9天自主健康管理，令國人擔心是否會造成破口，指揮中心強調帛琉是安全的，不過5+9的規定也將會滾動式檢討。指揮中心今將於下午2時召開疫情記者會，由指揮官陳時中親自主持，屆時將提供直播。

帛琉長期維持零確診的紀錄，加上成人施打疫苗的覆蓋率幾乎接近百分之百，此次帛琉旅遊泡泡2.0重新洽談後，重啟速度快，帛琉泡泡1.0檢疫規定與此次相同，為5+9，只是價格太高，出團一次每人至少要價10萬，旅遊業者此次降價平均每人約要價4萬左右，加上還有施打疫苗的誘因，讓各家旅遊業者接詢問電話接到手軟。

國內近期準備第六輪疫苗接種，接種疫苗品牌為高端，只是目前完成檢驗封緘的高端意苗為35萬劑，指揮中心先前指出至少會有60萬劑可供施打，昨粗步計算約有90萬人有意願施打高端疫苗，陳時中表示，「希望90萬人都能打得到」，至於預約接種時間在即，8月16日10點起就是預約接種時間，至於能提供多少疫苗貨源，至今仍懸而未定。

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