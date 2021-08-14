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疫情趨緩 澎湖縣8/16起停止入境快篩

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
疫情趨緩，澎湖縣政府決定8月16日起停止人境快篩。圖／澎湖縣政府提供
疫情趨緩，澎湖縣政府決定8月16日起停止人境快篩。圖／澎湖縣政府提供

疫情趨緩，加上澎湖常住人口疫苗覆蓋率已超過75%，澎湖縣政宣布16日起暫停海空運旅客及澎湖籍漁船入境外篩。

今年5月全國進入三級警戒，全國確診人數飆破百例，澎湖縣政府、縣議會為保護鄉親，自5月28日起啟動馬公機場快篩機制，篩檢人次達8429人，12人陽性，所幸PCR檢測為陰性，為澎湖縣民的健康築下防線。

除機場要求入境民眾快篩外，6月16日起至台灣交易漁獲返回的漁船人員也一律接受篩檢，至8月12日止累計篩檢漁船數107艘，篩檢477人，其中1人快篩陽性，經PCR檢測為陰性。

澎湖縣政府表示，啟動快篩期間，快篩劑費用約斥資200萬。由於國內疫情趨緩，中央已調降警戒等級，縣府決定8月16日起暫停入境快篩，逐步將醫護量能、行政人力從執行入境快篩轉至疫苗施打，加速提升澎湖疫苗涵蓋率，常住人口疫苗涵蓋率可望破80%，建立澎湖群體免疫力。

澎湖縣6月16日起，要求至台灣交易漁獲返回的漁船人員一律接受篩檢，截至8月12日止累計篩檢漁船數107艘，篩檢477人，其中1人快篩陽性，經PCR檢測為陰性。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣6月16日起，要求至台灣交易漁獲返回的漁船人員一律接受篩檢，截至8月12日止累計篩檢漁船數107艘，篩檢477人，其中1人快篩陽性，經PCR檢測為陰性。圖／澎湖縣政府提供
疫情趨緩，澎湖縣政府決定8月16日起停止人境快篩。圖／澎湖縣政府提供
疫情趨緩，澎湖縣政府決定8月16日起停止人境快篩。圖／澎湖縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19 澎湖 快篩

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