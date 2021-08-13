帛琉泡泡將出團 陳時中：5+9措施滾動式檢討

帛琉旅遊泡泡最快明天出團，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前帛琉僅開放台灣旅客前往，未來會視帛琉對外開放情形，滾動式檢討5+9檢疫措施。

因台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，台灣、帛琉旅遊泡泡將重啟，指揮中心最近通過台帛旅遊泡泡防疫計畫，首發團最快14日出發。

根據規劃，旅客回台後5天內須實施加強自主健康管理，這5天不強制要求須入住防疫旅館，家中若能落實一人一室，就可在自家中完成加強自主健康管理，返國第5天完成PCR採檢措施，採檢陰性後，再進行9天一般自主健康管理。

陳時中在疫情記者會中表示，根據各項情報搜集，指揮中心認為帛琉不僅長期沒有確診病例，成年人疫苗接種率更是接近100%，而且目前只開放台灣團前往，以此評估帛琉是安全的。

不過，陳時中說，他認為機場是風險最高的場所，務必要嚴格落實分流，未來也會根據帛琉對外開放的情況，滾動式檢討5+9檢疫措施。

另外，帛琉觀光局也指出將提供2000劑COVID-19疫苗給台灣旅客，但礙於法規，旅行社不確定能否替旅客預約接種疫苗；外界也擔心，接種疫苗後的發燒等反應與染疫個案類似，是否應加強檢疫措施。

陳時中指出，指揮中心目前沒有收到旅行社提出有預約方面的協助，若有需要會再來談。

至於旅客症狀究竟是染疫，還是接種疫苗後的不良事件，陳時中說，由於帛琉旅客回台後都會進行深喉唾液採檢以及加強版自主健康管理，將以現行規定持續觀察。

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