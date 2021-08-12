居家快篩陰性怎證明 莊人祥：現場做或結果拍照
雙北地區以外長照機構即起開放探視，訪客須出示篩檢陰性證明，居家快篩如何提供陰性證明再成話題。指揮中心發言人莊人祥表示，民眾可將結果拍照存證，機構也可選擇現場採檢。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會宣布，自即日起，除台北市及新北市以外，全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）中高風險以下縣市，有條件開放住宿式長照機構訪客探視，訪客須出具訪視前3天內自費篩檢陰性證明（含居家快篩）。
民眾如何出示居家快篩陰性證明，莊人祥告訴中央社記者，由各機構自行採用認證或監測機制。可現場進行居家快篩，若是在家完成居家快篩後，可將快篩檢驗結果與可顯示日期的物品，如iPad等放在一起拍照，以能確認為當事人、三天內及正確操作為原則。
事實上，隨著本土疫情趨緩，各場所防疫強度鬆綁，指揮中心要求出示快篩陰性證明適用對象範圍陸續擴大，包含健身房等場館的從業人員、補習班、托嬰中心保育員，及今天新增的長照機構訪客，如何杜絕居家快篩陰性證明造假，成為社區防疫關鍵。
若場所機構擔心居家快篩陰性證明不實，造成防疫破口，莊人祥指出，可安排民眾現場進行居家快篩。民眾自行在家完成居家快篩者，他提醒切勿以身試法，若經查發現居家快篩陰性證明有造假事實，可依據傳染病防治法第36條及第70條規定，最高可開罰新台幣1萬5000元罰鍰。
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