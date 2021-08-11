指揮中心宣布帛琉泡泡重啟 返國後「5+9」檢疫

帛琉泡泡之前因台灣疫情緣故暫停，指揮中心指揮官陳時中今宣布，帛琉泡泡重啟，只要在當地做完PCR，回來和一般旅客一樣在機場做深喉唾液檢測後，即可以「5+9」方式進行自主健康管理。

台帛旅遊泡泡重啟成旅行業關注焦點，睽違近三個月，帛琉觀光局台灣辦事處處長雷均證實，重啟提案今早已獲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中簽核，重啟首發團最快可在8月14日出發。

陳時中下午在記者會證實，已檢視過外交部的公文，帛琉泡泡確定重啟，只要在當地機場做過PCR，回來跟一般旅客一樣做深喉唾液的PCR檢測後，即可採五天加強自主健康管理加九天自主健康管理的方式檢疫；而加強版自主健康管理後需也需要再次採檢。

至於首發團是否確定為8月14日出發，陳時中則表示，「我聽到的也差不多」。

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