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墾丁海上游泳、浮潛未鬆綁 業者敲碗喊快開放

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏木墾丁最熱門的海上游泳和浮潛活動到23日之前還是禁止，水上活動業者期待回溫的希望落空，抱怨墾管處「逆時中」。圖／讀者提供
屏木墾丁最熱門的海上游泳和浮潛活動到23日之前還是禁止，水上活動業者期待回溫的希望落空，抱怨墾管處「逆時中」。圖／讀者提供

屏東墾丁是夏日戲水勝地，中央宣布10日起有條件開放游泳池後，最熱門的海上游泳和浮潛活動到23日之前還是禁止，因無法下海玩水和浮潛，各遊憩沙灘和浮潛海域依然冷冷清清，水上活動業者期待旅遊回溫的希望落空；墾管處說明，遊憩沙灘為開放空間，難以執行分時或分流等相關規範，游泳、自由潛水和浮潛因無法全程戴口罩，仍請稍待。

上月27日疫情降二級後，墾丁包括南灣、船帆石、白砂、小灣等遊憩沙灘均有在地業者向墾管處提報防疫計畫執行實聯制、分流等措施，墾管處現勘後同意開放，水上活動限衝浪、單人獨木舟、單人立槳、水肺潛水、水上摩托車限拖曵，需保持安全距離、戴口罩；中央宣布10日起有條件開放游泳池後，墾管處宣布，海上游泳和浮潛活動到23日之前還是禁止，讓業者跳腳。

「墾丁最具吸引力的兩大活動未解禁，還是苦哈哈！」墾丁水上摩托車潘姓教練說，戴著口罩在沙灘散步吸引力不足，衝浪、獨木舟和立槳的遊客是小眾，中央宣布10日起有條件開放游泳池時，讓業者振奮，畢竟，海上游泳、浮潛，出水後還是可以戴上口罩、保持安全距離，業者也會監督，不是不能做到，在防疫和經濟取得平衡，墾管處未鬆綁，無法服人。

墾管處說，目前包含潛水、水上摩托車、衝浪等項目已有條件陸續開放，海域沙灘等開放區域也開放遊客進入，但海上游泳及浮潛的遊客總量較多，依據目前泳池開放指引，需做到分時與分流等規範，墾丁各海域為開放空間，難以執行分時或分流等相關規範；目前每天檢討開放海域遊憩項目，在符合中央防疫指揮中心指引條件下，會積極開放相關海域遊憩活動項目。

疫情降至二級後，屏木墾丁最熱門的海上游泳和浮潛活動到23日之前還是禁止。圖／墾管處提供
疫情降至二級後，屏木墾丁最熱門的海上游泳和浮潛活動到23日之前還是禁止。圖／墾管處提供
屏木墾丁最熱門的海上游泳和浮潛活動到23日之前還是禁止，水上活動業者期待回溫的希望落空，抱怨墾管處「逆時中」。圖／讀者提供
屏木墾丁最熱門的海上游泳和浮潛活動到23日之前還是禁止，水上活動業者期待回溫的希望落空，抱怨墾管處「逆時中」。圖／讀者提供

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