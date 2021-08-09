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評／奧運參賽項目省思：台灣政策扼殺水域運動？

重啟台帛旅遊泡泡 陳時中：機場分流是防疫重點

中央社 / 台北9日電

台帛旅遊泡泡可望重啟，指揮中心指揮官陳時中今天表示，由於帛琉維持零確診，旅客回台同樣免居家檢疫，但在機場如何避免和他國旅客接觸、做好分流，是此次防疫重點。

台灣今年4月與帛琉啟動旅遊泡泡，但後續因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，旅遊泡泡也暫時喊卡，直到近日國內疫情趨緩才研議重啟。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，由於帛琉當地維持零本土個案的紀錄，因此回台也維持免居家檢疫的規定；不過，由於旅客在帛琉的機場可能接觸到其他國家旅客，因此在機場期間如何分流，將是未來台帛旅遊泡泡防疫重點，目前還在和交通部討論中。

指揮中心副指揮官陳宗彥也指出，根據規劃，台帛旅遊泡泡旅客回台後僅需進行5天加強版自主健康管理，加上9天一般版自主健康管理即可。

據媒體報導，台帛旅遊泡泡除將開放自由行，也可前往打疫苗。今天下午也有媒體詢問，民眾是否能到帛琉混打BNT疫苗。

陳時中說，指揮中心只能透過記者會讓民眾了解國內的規定和指揮中心的想法，到了國外則要遵照國外法規進行相關行為。

新冠肺炎 COVID-19

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