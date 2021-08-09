不只游泳池鬆綁 阿里山小火車、國家公園將開放

隨著國內疫情逐漸趨緩，各縣市也陸續開放餐廳內用，但有不少人會覺得現在仍有零星確診數，還是要盡量避免在外用餐，對此便有網友表示自己真的很懷念在外喝飲料逛街的日子，藉此發問「所以有人開始去外面內用了嗎？」

2021-08-09 16:36