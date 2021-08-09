不只游泳池鬆綁 阿里山小火車、國家公園將開放
8月10日至23 日全國維持2級警戒，戶外場地將隨之鬆綁。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，屆時國家公園、高山營地等都將開放，阿里山小火車也將降載開放。
指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨於穩定，8月10日至23日將維持2級疫情警戒標準，並開放游泳池，超商由工作人員販賣茶葉蛋和關東煮等熟食。
除此之外，戶外場地規定將鬆綁。陳宗彥指出，屆時也將開放17處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區、8處自然教育中心與9處生態教育館，並實施入園總量管制。
陳宗彥說，阿里山林業鐵路將降載開放，並鬆綁高山營地規定，未來登山者以一人一帳為原則，同住家人則可同住一帳；另外，也將開放水試所澎湖水族館、特生中心保育教育館、黑面琵鷺生態展示館、高雄農改場陳列館，並實施入館總量管制。
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