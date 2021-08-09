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現在「敢內用嗎」？ 網曝自身經歷喊：Buffet都訂到9月了

聯合新聞網 / 綜合報導
隨著國內疫情逐漸趨緩，各縣市也陸續都開放餐廳內用。圖／本報資料照片
隨著國內疫情逐漸趨緩，各縣市也陸續都開放餐廳內用。圖／本報資料照片

隨著國內疫情逐漸趨緩，各縣市也陸續開放餐廳內用，但有不少人會覺得現在仍有零星確診數，還是要盡量避免在外用餐，對此便有網友表示自己真的很懷念在外喝飲料逛街的日子，藉此發問「所以有人開始去外面內用了嗎？」

原PO在PTT上以「有人出去餐廳內用了嗎？」為題說明，表示自己現在還是沒有在餐廳內用，一樣外帶回家或公司吃，並點出「不內用」的4點原因。首先，雖然是開放內用，但很多店家還是維持僅限外帶，再來是自己平時常光顧的店尚未開放內用，不然就是少數有內用的店家這幾天都大排長龍，想吃上一餐都需要等很久，最後則是因自己還沒打到疫苗，還是很擔心自己染疫。

此文一出，不少網友紛紛開始分享自身經歷，其中有不少人已在餐廳內用過，「連續三天都內用阿，西門町滿滿的人」、「開放就去了，反正打不到疫苗，生活還是要繼續，不可能一輩子外帶」、「第一天就去吃了，討厭外帶一堆垃圾」、「吃過3-4次，整間店就一組客人也還好，人多就算了」、「我有去吃火鍋，大家都還蠻遵守防疫規則的」、「他X的饗饗跟我說要訂到9月了」。

但也有不少留言表示和原PO有相同的想法，紛紛表示，「沒得打疫苗，不敢出去」、「沒有，自煮也習慣了，趁機多省點錢」、「沒有欸，我頂多去WG健身而已，至少可以戴口罩拿酒精狂噴器材，餐廳很難。」

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