快訊

高雄斷橋孤島待援 公總：拚2周內完成便道

趁豪雨間暫歇到大肚溪出海口巡竹筏 民眾竟見無頭屍

落實防疫 黃偉哲籲原地過父親節不返家

中央社 / 台南7日電

明天是8月8日父親節，台南市長黃偉哲今天在台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上記者會呼籲大家原地過節，幫父親預約疫苗接種就是最好的禮物。

黃偉哲今天指出，台南市連續41天無確診病例，自從餐廳開放內用後，市府也加強稽查；如今父親節將至，給爸爸或爺爺最好的禮物，就是為他們預約疫苗，且盡量在原地過節，將心意傳達給長輩就行，不一定要回家過節，讓家人平安最重要。

黃偉哲表示，民眾若真的要返鄉過節，也要謹記防疫，自我健康監測，儘量減少非必要接觸，落實防疫措施。

新冠肺炎 COVID-19 黃偉哲 父親節

延伸閱讀

網批黃偉哲「平假日放假雙標」 也有人讚「神換你當」

水庫豐沛洩洪 安平開台天后宮恭請「商羊」神鳥返天庭

台南龍崎邊坡崩塌1千多平方公尺 原拒撤住戶3人撤離

不適應政治文化 台南衛生局長上任不到1年口頭請辭

相關新聞

憂父親節成防疫破口 柯文哲：和父母視訊就很高興

有民眾投訴北市熱炒店開放內用卻未加裝隔板，酒客酒酣耳熱時，也無視社交距離。副市長黃珊珊今天表示，目前中央或地方都沒有特別...

提醒父親節在外聚餐做好防疫 侯友宜：要避免飛沫傳染

新北市新增4例確診個案，分別為永和2例、蘆洲1、板橋1例，市長侯友宜表示，這周是開放內用第一個周末，剛好又是父親節，「口...

父親節餐廳內用 侯友宜：若有違規立刻開罰

明天就是父親節，新北市長侯友宜今至新店京站時尚廣場視察美食街與餐廳內用措施。侯友宜指出，新北開放內用首日有零星桌距問題，...

面對父親節聚餐潮 侯友宜呼籲餐廳、民眾注重防疫

本周末為雙北開放餐廳內用的首個周末，明（8）日更是父親節。新北市長侯友宜於防疫記者會表示，目前新北餐廳業者都遵守防疫規定...

父親節防疫 柯文哲：群聚最危險打電話父母親就很高興

中央今公布台北市有1例確診，台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，這1例是家戶感染，不是不明感染源；至於明天是父親節，柯...

澎湖10日起放寬餐廳內用規範 合規定免申請審核

澎湖縣政府今天公告，將自10日起適度鬆綁餐飲場所內用規定，只要餐廳符合實聯制、維持社交距離或設隔板等6點規範，即可開放內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。