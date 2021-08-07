落實防疫 黃偉哲籲原地過父親節不返家

明天是8月8日父親節，台南市長黃偉哲今天在台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上記者會呼籲大家原地過節，幫父親預約疫苗接種就是最好的禮物。

黃偉哲今天指出，台南市連續41天無確診病例，自從餐廳開放內用後，市府也加強稽查；如今父親節將至，給爸爸或爺爺最好的禮物，就是為他們預約疫苗，且盡量在原地過節，將心意傳達給長輩就行，不一定要回家過節，讓家人平安最重要。

黃偉哲表示，民眾若真的要返鄉過節，也要謹記防疫，自我健康監測，儘量減少非必要接觸，落實防疫措施。

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