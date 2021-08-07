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疫情趨緩卻校正回歸11死？ 全因整合系統「程式烏龍」

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陪病規定暫不放寬 陳時中：8月23日前仍須PCR採檢

中央社 / 台北7日電
疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，鑑於仍有醫院陪病者相關染疫，10至23日陪病規定暫不放寬，陪病者仍要PCR採檢。 聯合報系資料照
疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，鑑於仍有醫院陪病者相關染疫，10至23日陪病規定暫不放寬，陪病者仍要PCR採檢。 聯合報系資料照

國內COVID-19疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，鑑於仍有醫院陪病者相關染疫，10至23日陪病規定暫不放寬，陪病者仍要PCR採檢，不能用快篩取代。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情趨緩，全國疫情警戒自7月27日起降為第2級，8月10日至23日仍維持第2級警戒，但游泳池將依照防疫指引開放。

媒體今天在疫情記者會提問，疫情趨緩是否鬆綁醫院陪病限制，不須核酸檢測（PCR）採檢，只要快篩陰性就可陪病。

陳時中表示，近來有醫院陪病者相關染疫，經過討論，10日後的2週內，醫院陪病規定暫不放寬，陪病者仍要PCR採檢。

此外，熱帶性低氣壓及西南氣流影響為西半部帶來豪雨，陳時中表示，集中檢疫所已保持警戒，若防疫旅館若位處低窪地區需要疏散，集中檢疫所會隨時待命，準備好房間就近安置。

大雨來襲，陳時中說，明天適逢父親節，他建議還是待在家裡較安全，也希望豪雨風災盡快過去。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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