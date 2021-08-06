駁萬華茶室9月復業 柯文哲：要等八大行業解禁

台北市長柯文哲今天表示，媒體上關於萬華區茶室9月要復業的消息不正確，因為要等中央讓八大行業復業；且就算復業，也必須要求安全、合法與衛生，不能回到過去。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，媒體關注萬華區茶藝館兼飲酒店復業議題。

市長柯文哲表示，所謂「萬華茶室9月復業」是不正確的，因為八大行業開放要等中央下令，「北市不可能自己開放」。

柯文哲指出，就算八大行業解禁，也不能讓萬華茶室業跟過去一樣，例如業者拿的是小吃店執照卻有女陪侍、甚至根本沒執照或違建等，食安、公安、消防、衛生等層面都需要管理，「這我總可以要求吧！」

柯文哲說，他也知道不可能一次到位，但總是要前進並先做準備，不希望再爆發一波感染。

媒體提問先前為讓非法移工敢出來篩檢的「特赦令」是否還有效，柯文哲表示，當時是因為公共衛生角度上的緊急需求，疫情控制下來後，他呼籲政府還是要面對5萬多名沒身分證健保卡的移工黑數問題，這既是公衛也是國安破口。

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