游泳池8/10起有條件重啟 淋浴間、三溫暖不開放
指揮中心指揮官陳時中今天宣布，8月10日起將有條件開放游泳池及10人以下小班游泳課程，但須落實實聯制、總量管制，場內全程戴口罩，淋浴間、三溫暖、戲水池等暫不開放。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，最近國內疫情都在可控範圍內，也沒有特別的突發事件，但因觀察時間仍短，因此8月10日至23日全國仍維持2級警戒。
不過，陳時中指出，近來許多單位陸續提出鬆綁防疫規定的意見，也積極和相關團體或主管單位討論，除了將恢復選手在泳池的訓練，8月10日起也會重新開放游泳池，但須落實教育部訂定的防疫指引。
陳時中說，未來開放的泳池必須符合人流管制規定，根據水道、長度計算容留人數進行總量管制，並分時段入場，各場次須間隔30分鐘以上，所有入場民眾採預約制或人員造冊並落實實聯制度。
另外，陳時中說，屆時也將開放10人以下小班的游泳課程，但淋浴間、三溫暖、戲水池等暫不開放，場內須全程配戴口罩並避免飲食。
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