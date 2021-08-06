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AZ混打BNT疫苗將放行！將優先開放一至三類醫護

國產疫苗將上場 陳時中：第五輪莫德納、第六輪打高端

帛琉泡泡自由行有望開放？ 陳時中：樂觀以對

聯合報 / 記者許政榆謝承恩邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影

今年5月新冠肺炎本土疫情爆發，台帛旅遊泡泡被迫中斷。最新消息指出，有望在8月中下旬重啟，且這次不再限制團進團出，不僅可以自由行還可以打疫苗。帛琉觀光局也證實消息，本報掌握首航團將在14日重啟。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，對於台灣帛琉旅遊泡泡樂觀以對，相關計畫提來後，會盡快評估。

帛琉觀光局台灣辦事處處長雷均說，目前帛琉全體免疫高達八成，也允諾開放自由行，外籍在台有居留證也開放旅遊，還可以前往施打輝瑞、嬌生、莫德納等疫苗，就等相關單位最後拍板。

雷均強調，帛琉旅遊泡泡不是以疫苗需求為旅遊號召，是以旅遊為主，且返台後只要五天加強版自主健康管理，加上九天自主健康管理，能照常上班，只是不能搭大眾運輸工具，相信旅客意願會提高許多。衛福部昨天開會進行整合，近期指揮中心、外交部也會對外宣布。

陳時中表示，帛琉泡泡計畫，等外交部文來了，立刻檢視核定。

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