「唯一控制住Delta病毒的國家」謝金河揭臺灣防疫模範4關鍵

全球新冠肺炎確診人數達到2.0019億，死亡人數高達425.6萬。而台灣從5月本土疫情爆發至今，兩個月時間已讓疫情趨緩，財信傳媒董事長謝金河就在臉書PO出4點觀察，表示「台灣是這一波Delta變種病毒肆虐下，唯一能把疫情控制住的國家」，國內現階段疫苗覆蓋率約33.9％，是亞洲國家的中前段班，每日確診數比覆蓋率57.4％、70％的美國和以色列還低，並問民眾「這樣的台灣，大家還不滿意？」

謝金河在文章中開頭就問「這樣的台灣，大家還不滿意？」回顧疫情開始從武漢封城至今，全球確診人數已達到2.0019億、死亡人數425.6萬，幾乎是人類歷史上百年來的大浩劫，直至今日還未看到曙光，謝金河指出在這段疫情期間，有4大重點值得注意。首先，這波變種病毒亞洲的確診數超過歐美，共計6302萬人染疫，遠超歐洲5228萬人、北美4222萬人以及南美3591萬人；在亞洲重災區中，印度、印尼、菲律賓、馬來西亞確診數都超過百萬，日本也是逼近百萬人，因此東協各國都持續加強防疫，南韓也宣布四級警戒要再延長兩週。

第二點，8月疫情以來出現一些特殊變化，包括全球防疫最好的澳門出現4例本土病例、中國疫情持續擴散、台灣及越南也出現防疫破口，今年5月台灣每日確診數均突破5、600例，指揮中心也被罵到體無完膚，但回頭看越南直到現在每日確診數仍高達1.6萬至7295例，就會發現台灣有多好，其他亞洲國家確診數如日本，4日也新增1萬2045例，泰國1萬8901例、馬來西亞1萬7105例、菲律賓6779例、南韓1776例。

「我特別要告訴大家的是，台灣是這一波Delta變種病毒肆虐下，唯一能把疫情控制住的國家。」謝金河說，第三點就是台灣的疫情控制，5日新增6例本土、零死亡，是台灣疫情爆發的數字最低，對照美國一天15萬人確診、越南確診人數成千上萬，台灣應該值得安慰。

最後一點，謝金河說道，台灣的疫苗覆蓋率約33.9％，算是亞洲國家的中前段班，每日確診數卻比疫苗覆蓋率57.4％、70％的美國和以色列低，現在雖然很多人在吵疫苗、不滿意台灣的防疫表現，但疫苗不是唾手可得的資源，再拿我們跟其他國家比一比，「台灣人民的自我防衛、遵守紀律，還有台灣有陳時中、王必勝這些做到流血流汗，卻仍被罵到體無完膚的人，他們默默守護台灣！這是台灣的無價之寶！」

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