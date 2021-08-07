餐廳開放內用民眾怎麼看？從網路聲量看話題的輿情重點

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「餐廳內用」話題近30日內的網路聲量表現，以日為單位，觀察聲量漲幅的波動與變化，以及網友對該話題的輿情看法。

隨著國內疫情降溫，中央疫情指揮中心也進一步宣布餐廳內用的管制鬆綁，引起民眾熱烈關注，但同時在社群平台上也出現了各種討論聲量，使議題持續延燒。

指揮中心宣布開放「餐廳內用」後聲量暴漲 各縣市規定引發熱議

餐廳內用近30日討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

7月8日中央流行疫情指揮中心宣佈延長全國三級警戒至7月26日，並「鬆綁管制措施」，餐飲場所也將有條件開放內用，此後適度鬆綁的「餐廳內用」相關話題便在網路社群中擴散，不少民眾以及業者對於開放「餐廳內用」的管制措施感到疑惑。接著隔日7月9日，多數地方政府基於安全考量疑慮，宣佈暫不跟進中央政府鬆綁措施，維持「暫停內用」的決策，而各縣市對於餐飲內用規定不一，不少網友質疑「應該是確診人數暴增的話，地方不想背鍋」、「有些縣市開放，其他縣市不開，那其他縣市人還不擠爆來吃？」，但也有網友表示「各地方疫情嚴重的程度本來就不同」，認為適度的鬆綁，可以讓受疫情影響的餐飲業者，逐步開始營業。

另方面，在7月23日行政院宣布27日疫情警戒將降回二級，放寬並開放婚宴及公祭活動的管制措施，同時間，降回二級後不少縣市陸續開放餐廳內用，也引發不少人討論，使該話題再掀起一波高峰。時至今日，「餐廳內用」的措施已逐漸放寬，但各地縣市仍採「梅花座」或「隔板」的方式，保持民眾在餐廳用餐時的社交距離，也有部分縣市尚未跟進「開放內用」一事。

開放餐廳內用好不好？ 民眾持兩派意見

廳內用話題網友正反輿情文本。 Social Lab社群實驗室/製圖

根據網友在「支持餐廳開放內用」的話題討論中，可發現支持開放的網友，除了因想念餐廳用餐的氛圍外，也因外帶與內用的用餐感受不同，而對於「能到餐廳裡用餐」一事感到期待。此外，也有民眾認為餐廳再不開放，餐飲業恐受不小衝擊，而也有網友表示餐飲業需要嘗試轉型，找出兼具防疫與營業的方式。

另方面，「反對餐廳開放內用」的網友則認為縣市開放標準不同，可能會提升疫情擴散的風險；也有部分網友認為國內疫情還不穩定，若是開放內用，可能會使疫情變的更加嚴重，有民眾表示「即使解封，我也不會再內用」、「在疫苗沒打夠之前，想再爆一波疫情就開放內用吧」，認為現階段疫苗才是有效控制疫情的解決之道，還是先處理疫苗的問題，再決定餐廳的開放與否。

國內的疫情在全民的努力下趨於穩定，雖然餐廳的開放使民眾持兩極化的反應，但在適度鬆綁的政策下，最重要的還是注意自身健康，做好防疫措施，相信度過這場疫情風波，便能更快地自由生活。

觀看原文→ https://bit.ly/2Vr42rD

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

商品推薦