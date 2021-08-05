陳時中：八大行業維持不開放 長照探視待觀察
台北市政府討論萬華茶藝館分3階段復業，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，八大行業目前不在開放之列。至於長照機構是否開放探視，則待進一步觀察。
台北萬華區茶藝館兼飲酒店自5月中爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始停業至今，北市府今天表示，已針對茶室業復業標準進行討論，將分成3階段處理，一定要做到色情零容忍，讓萬華重新出發。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上回應此事，他承認台北市長柯文哲提到，茶室是長期文化，問題錯綜複雜。
陳時中強調，9日之後疫情警戒並無升級或降級的準備，既然沒有降級，八大行業目前就還不在開放項目之列；但他說，北市府對地區文化狀況較了解，有任何想法可提出來討論。
而國內疫情趨緩，媒體詢問長照機構是否研擬開放探視住民，陳時中表示，長照機構人員接種疫苗比例高，但近期發生群聚疫情也不乏曾接種疫苗者，因此還需要進一步觀察，但開放不是不可能。
陳時中說，10日起疫情警戒仍傾向維持第2級，但會做相關微調，有幾個行業目前也在檢討中，如泳池也已達成共識，會從不開放場域項目中移除，並根據指引辦理開放。
媒體也詢問在東京奧運表現亮眼的國手，能否辦理遊行，指揮中心副指揮官陳宗彥說，若要舉辦，會依照疫情規畫相關防疫措施。
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