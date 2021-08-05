規劃萬華阿公店9月復業 北市府：不逾越中央，會同步

台北市這波疫情，萬華成重災區，萬華的阿公店有多名工作人員確診，另外，也有「獅子王」之稱的獅子會成員及許多確診者足跡，北市府在5月勒令阿公店停業，復業須由北市府公告。台北市副市長蔡炳坤指出，北市府針對阿公店復業，成立專案小組，要去汙名化、色情零容忍，透過溝通宣導、二是復業輔導、三是稽查管理等三階段，預計最快9月就能復業。

蔡炳坤指出，這次是從來沒有過的的機會，歸零重新出發，有機會和業者坐下來討論， 透過自律，把色情排除，這是市府最大的期待。另外，若中央在9月尚未對八大行業解封，蔡炳坤說，因八大解禁是全國性，北市不會逾越中央規定，一定是同步。

蔡炳坤表示，有關萬華茶室業輔導管理，市長柯文哲非常重視，希望用理性務實科學的反省態度處理，成立專案小組，定調為「萬華重出發、重現萬種風華，阿公店再生、洗淨情色汙名」，因這次疫情，萬華是重災區，阿公店也受到汙名，因此用非常謙卑、嚴謹態度成立專案小組，處理相關後續工作，經過幾次府級跨局處討論後，將透過三階段 來進行宣導、輔導和稽查管理。

蔡炳坤表示，有四點非常重要，第一，阿公店要去汙名化，其實阿公店在萬華已有一甲子的歷史，早期的茶桌到現在的茶室過程，希望找回 讓長者聊天的地方功能。

第二，色情零容忍，市府有決心一定要做到；第三要名實相符，商業登記跟實際營業之間，一定要相符合，屬於酒吧、酒家、茶室、KTV、有侍者陪伴，或是一般的茶藝館、餐館、小吃店，一定要非常清楚。第四點是一定要符合防疫相關規定。

蔡炳坤指出，預計經過兩周溝通後，進入復業輔導期，會有專人處理，包括商業處、都發局、建管，處理商業登記、土地使用分區和使用執照、違章等，業者來申請市府就輔導，審查資料， 這也就是輔導復業第一階段，接著就會到現勘，協助業者。

至於第三階段的稽查管理，稽查中若有色情行為，第一次查獲罰20萬以上，第二次查獲罰30萬以上，並且斷水電。違規陪侍也是按照八大條例，查獲三次就斷水斷電。若是違規使用、使照不符或違建，則可罰6萬至30萬，違建也會拆除。 台北市副市長蔡炳坤。記者楊正海／攝影

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