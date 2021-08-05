北市府有意讓萬華「阿公店」復業 工作人員須打疫苗
台北市疫情在萬華茶室爆發，透過「人與人連結」阿公店有多名顧客、工作人員確診，遭北市府勒令停業至今。不過北市府表示，目前正在研擬茶室開放關費，若疫情趨緩，最快9月可以開放營業。
台北市政府在疫情爆發時，列冊萬華三水街、廣州街、西園路、華西街、梧州街、康定路、和平西路、環河南路、桂林路等172家小吃店、清茶館、茶藝館等「阿公店」，並勒令停業至今，若想復業還得等北市府公告。
據報導，北市府有意規劃阿公店復業，除了落實量體溫、噴酒精和實聯制等基本防疫措施外，所有相關從業人員都要施打疫苗；另外，北市府也想趁這次列冊，改善長久以來營業項目和登記項目不符的狀況，並符合建管、消防等規範，店家名符其實後才能復業。
對此，有業者表示，阿公店歷史悠久，很多店家也都有賣酒，不理解為何市府要這麼做，還說若要消滅阿公店，不用慢慢凌遲，期盼市府能給業者生存空間。業者也說，未來到阿公店消費的客人，也能出示疫苗黃卡，讓客人和業者都可以放心。
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