新冠病毒何時消失？醫：錯誤幻想 世界上只有2傳染病完全消失

從2019年底開始，新冠病毒已肆虐全球超過1年半，民眾過著防疫新生活，隨著各國疫苗覆蓋率提升，不少人期待早日恢復正常生活。不過，小兒科醫師陳木榮則示警，歷史上只有兩個傳染疾病已完全消失，想讓新冠病毒從世界上消失非常難，大家要做好和COVID-19和平共存的心理準備。

醫師陳木榮在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」發文，提到常常有人問他新冠病毒什麼時候會從世界上消失？疫情剛開始的時候，很多人覺得咬咬牙就過去，頂多幾個月就可以輕鬆過生活，沒想到卻持續了這麼久。

他指出「目前歷史上已知明確消失的傳染疾病只有兩個」，一個是2002年出現的SARS， 2004年5月最後一個病例，從此在世界消失，SARS導致8000多人感染，774人死亡，「也因為當年的經驗，一開始大家有了錯誤的幻想，覺得COVID-19也有可能同樣快速消失」。

另一個是天花，人類史上第一個用疫苗對抗的疾病，也是第一個從世界上完全消失的傳染疾病。從很久的西元前1157年，在埃及木乃伊屍體上發現天花，開始散播到全世界，天花病毒在地球上持續了3000多年，當時全世界有十分之一的人死於天花。到了西元1796年發明天花疫苗，一直到約200年後西元1977年才完全根除天花。

陳醫師還舉小兒麻痺與麻疹為例，由於各種不實謠言導致打疫苗比例大幅下降，病例開始大幅上升，以致於無法根除這兩種疾病。

他認為要新冠病毒從世界上消失非常困難，且關於疫苗的謠言更是讓根除疾病變得更加艱難，「人類在接下來的多年都要考慮跟COVID-19和平共存，所以大家一定要做好心理準備，用盡一切方法保護好自己」。

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