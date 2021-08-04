新北+14例回到雙位數...他擔心餐廳又要禁內用 網分析決策關鍵

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增20例本土確診病例，其中新北佔了14例、北市5例。由於雙北餐飲業自昨日起開放內用，因此有網友擔心這樣的確診數字，是否代表著很快又無法內用了，引發不少人熱議。

一名網友在PTT以「新北一天就+14，內用會不會很快就禁止了」為題，詢問鄉民們說「新北今天+14，台北+5，新北這個數字還算在安全可控範圍內嗎？新北餐廳內用會不會很快就被禁止了？」，字裡行間透露對降級後恐又再度升級的擔憂。

有網友認為以侯友宜市長高標準的防疫規格來看，「認真說，可能下禮拜就沒了，侯友宜的標準超嚴格」、「趕快把握機會出去吃，且吃且珍惜」、「雙北根本還沒那個條件開放內用」、「感覺父親節後恢復三級」。

不過有網友分析新北確診的那14例中，有13例為居家隔離陰轉陽，「今天公布的數字是好幾週前的，最好跟內用有關，用點腦」、「應該還好吧！日本一天上萬確診也內用啊」、「不會，才14例而已」。

雖然新北市與台北市在同一時間共同宣布8月3日起開放餐飲業內用和開放國民運動中心，但侯友宜也強調，一旦疫情出現上升趨勢或者Delta變異株進來，就要再度禁止內用。

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