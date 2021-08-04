染疫康復者太焦慮頻來篩檢 柯文哲籲免驚
台北市長柯文哲今天表示，7家免費供民眾PCR篩檢的醫院，約1個月來篩出83人曾確診但已解離、鼻腔殘留病毒的「舊陽性」，呼籲免焦慮、不用一直來採檢。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲表示，發現7家免費供民眾PCR篩檢的醫院，的確有篩出新的陽性案例，但「舊陽性」更多，幾乎是新陽性的2倍。
柯文哲表示，從7月6日至8月2日共篩了3萬7602人，篩出新陽性43人，曾確診已解隔離但鼻腔內殘留病毒的「舊陽性」83人，有人因此很焦慮、每週都到醫院採檢，「健保卡一插下去發現他已經做過4次」。
柯文哲呼籲，已康復的確診者隔離17天、CT值大於30，不會傳染給別人，不用焦慮，也不需要頻來篩檢，且許多論文是寫CT值超過25、28就沒有傳染力，台灣已經是取比較安全的標準。
疫情快報
▪【疫情專題】8月4日本土增20例、1境外 零死亡案例
▪【今日疫情懶人卡】台北與台南「特殊交友」確診接觸同1人、我駐瓜地馬拉大使館1人確診
▪超實用整理包／接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
▪整理包／各縣市餐飲「二級解封」！雙北禁內用、高雄有但書
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言