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染疫康復者太焦慮頻來篩檢 柯文哲籲免驚

中央社 / 台北4日電

台北市長柯文哲今天表示，7家免費供民眾PCR篩檢的醫院，約1個月來篩出83人曾確診但已解離、鼻腔殘留病毒的「舊陽性」，呼籲免焦慮、不用一直來採檢。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲表示，發現7家免費供民眾PCR篩檢的醫院，的確有篩出新的陽性案例，但「舊陽性」更多，幾乎是新陽性的2倍。

柯文哲表示，從7月6日至8月2日共篩了3萬7602人，篩出新陽性43人，曾確診已解隔離但鼻腔內殘留病毒的「舊陽性」83人，有人因此很焦慮、每週都到醫院採檢，「健保卡一插下去發現他已經做過4次」。

柯文哲呼籲，已康復的確診者隔離17天、CT值大於30，不會傳染給別人，不用焦慮，也不需要頻來篩檢，且許多論文是寫CT值超過25、28就沒有傳染力，台灣已經是取比較安全的標準。

新冠肺炎 COVID-19

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