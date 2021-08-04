北市4醫院推門診治染疫後遺症 賣場停業有新指引
台北市長柯文哲今天說，台大、北榮、北醫及聯醫中興院區將推出確診者後遺症特別門診。百貨等若有確診者足跡，發生為3天內，至少停業24小時；4天以前，隔天就能復業。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。
柯文哲指出，台大、北榮、北醫及聯醫中興院區將推出特別門診，讓已痊癒的確診者處理身體或心理後遺症，例如味覺喪失、持續咳嗽、健忘、抑鬱等。
此外，柯文哲說明百貨、超市、賣場等新指引，確診者足跡發生為3天內，場域停業至少24小時；足跡若發生為4天以前，隔天就能復業。
柯文哲說，科學上濾過性病毒不會3天以後還存活，不會繼續感染，所以稍微放寬標準，實際執行後防疫醫師也會檢查有沒有問題，再依照個案處理。
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