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雙北延後開放餐飲內用 新北：陳時中讓我們自己決定

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
劉和然表示，他們沒有刻意逆時中，雙北本來疫情就較嚴重，都有自己的考量，兩市是在疫情趨緩並達成共識後才做此決定。圖／擷至廣播節目「震傳媒｜新聞不芹菜」
劉和然表示，他們沒有刻意逆時中，雙北本來疫情就較嚴重，都有自己的考量，兩市是在疫情趨緩並達成共識後才做此決定。圖／擷至廣播節目「震傳媒｜新聞不芹菜」

中央7月底宣布警戒降二級，但雙北直到8月3日才開放餐飲內用，外界好奇考量為何。新北市副市長劉和然受媒體人黃光芹專訪時指出，雙北是共同生活圈，他們沒有刻意「逆時中」，所以兩市有自己的開放準則，像北市就是依單日確診人數，新北則觀察趨勢，兩市後來商討後才達成共識開放，不過只要有一例Delta確診，就會復封，因為「3+11」沒有守住的，大家都要學這著與病毒共存。

劉和然指出，衛服部長陳時中在降級前一周曾邀請22個縣市首長討論降級事宜，要大家提出意見，新北問了陳時中餐飲內用要統一開放還是授權地方，而陳時中回答若各縣市要視疫情狀況自己決定，中央予以尊重，若疫情變嚴重，地方要停止內用，他們也會接受。

劉和然說，國外已經有許多案例，解封後又復封的情形，這是「3+11」沒有守住邊境的結果，勢必造成社區感染，大家都要準備好與病毒共同生存。

劉和然解釋，所以雙北並不是要刻意「逆時中」，像台北市決定開放與否就是用單日確診數來看，新北則是依確診數、不明感染源、快篩三項數據來決定，兩市在達成共識後，才一起宣布開放餐飲內用，不過新北還有但書，只要出現一例Delta病毒確診，就會立即復封。

劉和然表示，Delta病毒是非常可怕的，只要在室內，1個人沒戴口罩，就可能傳染給10個人，另外如果出現大的群聚感染情形，新北也會立刻禁止餐飲內用，避免疫情再度擴散。

劉和然提到，降級會面臨的就是防疫考量跟經濟復甦考量，兩者一定要擇一，雙北疫情嚴重，所以要多觀察一周，市民也有反饋，表示若上周就宣布開放，有點太過盲從，所以他們才會做觀察幾天才下這個決定，承擔後果。

劉和然說，經濟考量也要拜託中央多幫忙，地方紓困能做的都會做，但他們很難向中央一題就是幾千億的專案紓困，許多參謁、企業都在詢問減稅措施，希望中央能有全面的配套作法，協助紓困。

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