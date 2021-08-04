開放一般民眾進入泳池？陳時中下午記者會說明

國內疫情警戒降級，泳池卻遲未鬆綁，疫情指揮中心昨天與教育部討論泳池開放營業防疫計畫可否通過，關係著民眾重返泳池希望，指揮中心指揮官陳時中今天下午2時將開記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒降至第2級，泳池卻仍未開放。雙北泳池業者昨天上午舉辦「爭取泳池開放營業」集會遊行活動。抗議活動發起人林歸谷表示，現在沒有任何科學證據COVID-19病毒會透過泳池的水傳播，國內外已研發適合游泳佩戴的口罩，游泳時也可保持社交距離。

另外，嘉義縣爆發COVID-19職場群聚感染，昨天新增2例個案，累積13例確診，該群聚最新數據受關注。截至昨天，國內累計1萬5721例確診，分別為1274例境外移入，1萬4394本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另有108例移除為空號。累計791例死亡病例。

接種COVID-19疫苗是圍堵疫情關鍵，中央流行疫情指揮中心今天將配送52.57萬劑AZ疫苗，提供疫苗預約平台、國高中教師及補教業者接種。指揮中心呼籲，民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護，減少不必要活動或集會，避免出入人多擁擠場所，或高感染傳播風險場域。

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