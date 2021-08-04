視察餐飲內用 柯文哲：初期要很小心 滾動式修正
雙北昨天起開放餐飲內用，台北市長柯文哲昨晚餐時間，也到新光三越美食街視察開放內用的狀況，初期新光三越信義新天地美食街先開放三分之一席次，第一天營業，仍有40%的顧客外帶、60%還是內用。柯文哲視察業者做法，也向餐飲業說「辛苦了！」
柯文哲說，台北市不管是美食街、餐廳，這次開放內用，都會相當注意防疫問題，包括隔板、距離都要夠，希望慢慢讓人流回升，不過初期還要很小心，也希望工作人員可以盡早打疫苗。
柯文哲也視察新光三越信義新天地的「一蘭拉麵」，一蘭拉麵重啟內用後，也將規格拉高，原本52席座位只開放14席，柯文哲說「拉這麼開，你們這個會不會拉太高了，不過就慢慢加，就是滾動式修正。」
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