台東水域遊憩活動有條件開放 夜市座位區可內用
台東縣政府今天宣布，8月4日起水域遊憩活動及區域有條件開放，夜市座位區可內用，遊戲娛樂攤恢復營業，也開放鐵花新聚落文創市集和溫泉湯屋，但仍不開放游泳池及溫泉池。
台東縣長饒慶鈴表示，國內整體COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨於穩定，持續觀察疫情發展，考量民眾生活品質需適度休閒，4日起調降防疫管制規範。縣府提醒民眾，疫情尚未完全解禁，務必遵守防疫措施，仍須全程戴口罩、執行實聯制登記及人流管制。
饒慶鈴表示，台東縣轄管海域除了游泳及浮潛仍維持不開放外，在非群聚、保持社交安全距離、活動前後佩戴口罩原則下開放單人進行衝浪、水肺潛水；而獨木舟、立式划槳、風浪板、水上摩托車，則需全程戴口罩操作載具。
帶客從事水域遊憩活動業者，應採預約、實聯制，落實防疫措施、戴口罩進行岸上教學，並每週自主快篩，如未能遵守規定業者，依傳染病防治法及發展觀光條例相關規定懲處。
夜市場域座位區有條件開放內用，但仍僅開放3/4攤商。消費者在內用座位區除飲食外應全程戴口罩，座位設置桌上型隔板並座位距離應保持1.5公尺、取消併桌，消費者離開後立即清潔消毒，落實執行防疫管制措施，鼓勵預約外帶或外送，夜市仍禁止試吃活動、禁止邊走邊吃。
遊戲娛樂攤的遊戲器材應保持1公尺以上距離或設置隔板，遊戲器材與器具應於每次消費者離開後即刻清潔消毒。
鐵花新聚落文創市集對外開放，須採實聯制、量測體溫，及禁止邊走邊吃，僅供外帶。溫泉個人湯屋也同步開放，民眾在室內湯屋活動，進入場域時須戴口罩、配合人數管制；湯屋業者應加強清潔消毒頻率，並備酒精供現場民眾消毒。
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