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開放一般民眾進入泳池？ 指揮中心下午討論

中央社 / 台北3日電

國內疫情警戒降2級，泳池卻遲未鬆綁，業者、選手為爭取開放上街抗議。指揮中心指揮官陳時中說，指揮中心今天下午討論此議題，若教育部研擬計畫可行，就會通過開放一般泳池。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒降至2級，游泳池卻仍未開放。雙北游泳池業者今天上午於台北市中正區林森南路衛福部疾管署前舉辦「爭取泳池開放營業」集會遊行活動。

抗議活動發起人林歸谷表示，據世界衛生組織（WHO）資料及美國疾控中心（CDC）指出，現在沒有任何科學證據COVID-19病毒會透過泳池的水傳播；游泳池事業協會理事長黃正昌也提出，國內外已研發適合游泳戴的口罩，游泳時也可保持社交距離，日本、新加坡泳池都可正常營業。

游泳池無法開放，影響的不僅是泳池業者、救生員，甚至中斷游泳小選手升學管道。黃正昌說，雖然已開放全運會選手泳池訓練，但準備升國、高中體育班游泳小選手，卻因為泳池持續不開放，導致訓練及甄試中斷，未來就學機會恐沒著落。

陳時中下午於指揮中心記者會被問到此事，他說，針對游泳小選手訓練，主管單位昨天已先呈報防疫規畫，但因為內容仍需修正，該文暫時未批准；另外，開放一般民眾進入泳池事宜，教育部今天下午將赴指揮中心報告防疫計畫，若計畫可行，就會通過開放一般民眾進入泳池。

新冠肺炎 COVID-19

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