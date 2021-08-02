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餐飲可內用 柯文哲叮嚀：先吃飽再聊天「也不可邊走邊吃」
台北市長柯文哲今天宣布，雙北8月3日起，開放餐飲內用。柯文哲晚間也在臉書貼文，表示「IN很好、Togo也OK。」柯也再度提醒，從明天8月3日開始，台北市開放餐飲內用，但是因應防疫規範很多，首先，請大家先吃飽、再聊天，避免邊吃邊聊，也不可以邊走邊吃，除非你旁邊都沒人。
柯文哲說，儘管餐飲開放內用，但吃飽了就把口罩戴起來、再開講，離座也要戴口罩；同桌需要梅花座或隔板、一人一份，若是桌菜或自助餐，應由專人幫忙分菜。不同桌要間隔1.5公尺，室內最多50人、室外最多100人。如果人數超過，就要分艙分流，而且要在3日前用書面方式向北市衛生局報備防疫措施。
柯文哲說，一旦有顧客或員工確診，餐廳暫停營業3日，恢復營業後只能採外送或外帶，11日後才能恢復內用供應。
柯文哲說，病毒還在虎視眈眈，即使開放內用，也無法和以往一樣，業者一面做生意，一面還要注意防疫規範，真的很辛苦，請大家一定要多體諒多配合，一起守護這得來不易的防疫成果！「用餐愉快，防疫繼續努力！」
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