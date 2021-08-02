雙北開放餐飲內用 新北相關罰則出爐

新北市長侯友宜宣布，雙北餐飲業自8月3日起開放內用，若出現Delta本土病例或疫情升高就喊停。嚴格規範內用時若離開座位後，必須要全程配戴口罩，否則將開罰。

侯友宜今天主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會指出，隨著警戒3級降2級後，民眾仍維持低度活動，疫苗覆蓋率增加及社區篩檢陽性率減少等疫情觀測指標，顯示疫情往下降，再加上各確診案例感染源明確及醫療量能充足。基於雙北是同一生活圈，經討論後決定8月3日起，雙北餐飲業同步開放內用。

侯友宜也提出餐飲內用喊停的指標。他表示，第一個指標就是出現Delta 本土變種病毒，新北市餐廳內用一定暫停；其次是綜合確診人數及群聚現象、感染原因等3個面向，再加上社區篩檢陽性率的監測，會做7天的移動平均數。只要看到有疫情往上衝的時候，就會立即暫停餐廳內用。

他強調，落實防疫上，口罩是非常重要的保護，因此，開放措施才會從戶外到室內，最後才到脫口罩的行為，脫口罩的行為必須要謹慎地面對，餐廳內用脫口罩行為更要謹慎面對。因為，拿掉口罩，病毒就到，他呼籲民眾在公共場合不要輕易拿掉口罩。

新北市經發局長何怡明表示，新北市從8月3日起開放餐飲內用，包含一般的餐飲及超商內用，以及百貨賣場美食街﹑市場跟夜市。

她表示，開放餐飲內用的部分，除遵循中央的指引外，特別對於一般的餐飲內用管理措施設置隔板、梅花座、個人套餐為主，合菜是由專人分菜，店家不提供消費者使用歌唱娛樂設備。

她針對罰則部分表示，開放餐飲內用中非常重要的規定是，消費者在離開座位後必須要全程配戴口罩，違者將處新台幣3000元以上、1萬5000元以下的罰鍰。

她表示，百貨美食街餐飲內用的管理措施是設置隔板並採梅花座，座位區須有消毒設備及洗手專區，服務人員須配戴口罩及面罩等雙罩措施，違反者是處3000元以上、1萬5000元以下的罰鍰。

她表示，在市場夜市內用管理措施部分，需設置隔板或採梅花座，個人套餐不共食，且不得自助取餐，餐檯區禁止飲食。在出入口必須要明顯標示禁止試吃及邊走邊吃，違者處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

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