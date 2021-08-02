雙北3日起餐飲可內用 夜市禁邊走邊吃
雙北明天起餐飲可內用，台北市長柯文哲表示，先觀察兩週再看是否進一步放寬，雙北為共同生活圈，標準一致，也會注意任何疫情變化，並呼籲民眾不要對疫情輕敵。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，柯文哲表示，明天開始雙北餐飲、夜市等開放內用，先觀察兩週。北市府補充，夜市不能邊走邊吃。
柯文哲表示，台北市與新北市為雙北首都生活圈，不可能標準不一樣，這次放寬內用的發布時間、標準等都協調到一致，雖然若疫情警戒升級沒討論到，但會小心任何風吹草動，如果疫情回升得太嚴重就馬上喊卡，這就是新常態。
柯文哲說，他也不希望明天開始餐廳夜市全部滿座，這一波疫情爆發台灣花了2個半月壓制下來已經很厲害，希望大家珍惜，「不要以為解封就開趴、亂七八糟的」，以今天北市新增個案為例，還是有不明感染源，民眾不能輕敵，業者也務必遵守防疫規範。
衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷補充，市府各局處都有被分配到餐飲稽查的工作，只要區域內有餐飲業就有稽查責任，人力不用擔心。
柯文哲說，這次放寬是戒慎恐懼、如履薄冰，希望在防疫與經濟上取得平衡，很多生活習慣要慢慢調整。
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