陳時中：檢視2級警戒首週 評估8月9日後放寬或加嚴

國內疫情警戒降至第2級，今天邁入降級首週，指揮中心指揮官陳時中說，正在審視降級防疫成果，匯集主管單位意見，研擬8月9日後放寬方向，甚至檢視規範是否須再加嚴。

全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒7月27日到8月9日從3級降為2級，集會活動人數限制鬆綁為室內50人、室外100人，開放超商、賣場內用區，可辦婚宴但不可敬酒，旅遊業僅開放50人以下旅行團。

人流限制放寬，各大市場或百貨公司陸續成為確診者足跡，這些場所後續的清消及防疫作為都是社區疫情圍堵關鍵，但外界質疑大賣場出現確診個案會停業、消毒3天，但有知名百貨公司出現確診者卻僅停業1天，恐成防疫漏洞。

對此，陳時中強調，靜置消毒3天再啟用，其實是各單位沿用過去旅館出現確診者的處理模式，但事實上，很多公共場所，即使出現確診者，個案並不會長期待在這個建築物當中，這類短時間逗留的公共場所，圍堵疫情的關鍵仍是匡列接觸者。

今天下午中央流行疫情指揮中心記者會中有媒體問及，大型展覽產業5月中旬開始停業至今，是否有望鬆綁限制。陳時中僅說，相關意見可向主管單位提出，將納入8月9日後防疫規範放寬或加嚴考量；另外，紓困方面都有全盤納入評估，新的方案正在討論中。

另外，接種疫苗是控制疫情關鍵，愈多人完整接種疫苗，才有助社會盡快恢復正常運作模式，國內有專家提醒，接種1劑COVID-19疫苗者，在等待施打第2劑疫苗期間，其實保護力仍然不足，一樣具高染疫風險。陳時中也提醒，打疫苗確實無法得到100%保護力。

陳時中進一步表示，面對任何疾病都要從預防下手，防疫本來就無法靠單一方式阻絕病毒，無論民眾是否接種COVID-19疫苗，都要注意個人防護，落實戴口罩、勤洗手，隨時注意保持社交距離，遵守社區人流管制。

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