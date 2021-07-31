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柯文哲：北市最快下周二開放內用 下周一與新北共同宣布

周末數據是關鍵！ 侯友宜：數字往下走就有望擴大開放

聯合報 / 記者李成蔭王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供

針對餐飲解禁，台北市長柯文哲認為，雙北應該同調且一起宣布；新北市長侯友宜表示，目前疫情是穩定，不過這周末還是重要觀察指標，若之後數字有再往下走就有機會擴大開放，包含餐飲內用等，這段期間民眾還是要遵守相關防疫規定。

侯友宜指出，目前這周疫情更穩定，不過今天是降級後第一個周末，還是會擔心有報復性出遊朝，所以人流、車流及社區篩檢站數據都是重要觀察指標，所以還要持續觀察，若數字有再往下走，就有機會考慮擴大開放，包含餐飲內用等。

侯友宜分析，這兩天氣候不穩定，本來應變中心還在看是否要三級開設，這確實影響民眾到郊外風景區的心情，但這觀察指標還是會做相關比較，不過目前有營業的攤商及店家大多遵守防疫規定，也要謝謝大家體諒。

另外，有瑞芳的民眾在餐飲店買完後即坐在店內椅子飲食，店家也並無制止，侯友宜強調，戶外脫口罩已經違反防疫規定，抓到會有處罰，所以還是希望民眾持續戴好口罩，並遵守現行防疫規定。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜

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