迎接降級後首個週末 陳時中籲散心別忘防疫
國內COVID-19疫情降溫，27日降為2級警戒，指揮中心指揮官陳時中今天表示，明後天是降級後第一個週末，外出散心固然好，但一定要戴好口罩、勤洗手，做好防疫。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，27日剛剛從3級警戒將為2級，但嘉義縣卻突然爆發職場群聚，已有11人確診，是否再次重回3級警戒，引發各界擔憂。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，目前嘉義縣職場群聚僅知感染源可能和北部有關，還不是跨縣市疫情，但確實會擔心降到2級之後，因人流變多讓疫情增添變數。
陳時中說，據他個人見解，目前不明感染源個案都維持在相當低的水準，還不至於影響到疫情級別，大家只要做好防疫，還是可以放鬆心情、外出旅遊或訪友，影響應該不大，但未來仍不排除滾動式檢討防疫措施。
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