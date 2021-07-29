在台居停留外國人注意！疫情降二級需補辦延期手續
三級警戒降為二級警戒，移民署6月推出的「暫緩延期」友善措施，在疫情降級後也須補辦延期手續，停留延期的外國旅客需於10天內，8月6日前辦理延期；居留者則需於30日內，8月25日前到移民署辦理相關手續。
越南籍移工阿豪和朋友，在降級第一天即到移民署台中市第二服務站櫃檯辦理延長離台申請，因語言不通而不知所措，現場通譯志工及服務人員主動向前詢問，協助填寫相關申請文件，並告知注意事項後，才順利加蓋延長離台章戳，讓阿豪相當感謝移民署。
移民署中區事務大隊台中市第二服務站主任王驥表示，移民署6月推動的友善為民服務措施，7月27日起配合疫情降級開始補辦各項手續，符合申請延期停留或離台期限的外國及移工朋友，請於8月6日前準備相關文件到服務站來補辦延期；外國朋友辦理居留延期、入境後首次申辦居留證及各類居留證變更，請於8月25日前到服務站辦理。
王驥說，不符合上述申請規定的外國朋友，也務必在8月6日前直接到機場辦理手續即可出境，有任何疑問歡迎致電移民署各服務站。
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