防疫警戒降級 北市百貨、賣場、超市取消身分證號分流

中央宣布7月27日至8月9日調降疫情警戒至第二級，因北市仍有潛伏社區感染源，百貨、賣場、超市附設餐廳及美食街禁止內用，取消身分證號分流；休閒農場開放營運，人數室外降載60%、室內降載50%；木柵茶推廣中心及南港茶葉製造示範場開放參觀；花博綠屋頂實驗農場也恢復營運，同一時間容留人數以30人為上限。

北市公布各場館維持營運指引，百貨、賣場、超市部分， 民眾應全面強制佩戴口罩、實聯制、量測體溫並保持安全社交距離，雖取消身分證號分流措施，但仍須控管人流、限制入館人數，館內容留人數降載為2.25平方公尺/人為上限，以保持館內人員防疫安全社交距離。

休閒農場部分，未滿1公頃以每人50平方公尺計算、1公頃以上未滿2公頃，以每人75平方公尺計算，室外降載60%、室內降載50%，實施三級警戒時，降載至40%；全區禁止飲食，禁止邊走邊吃。

木柵茶推廣中心及南港茶葉製造示範場為民眾休閒觀光區域，重新開放後規劃單一出入口，進入需量測體溫及實聯制，遊客須維持室外1公尺，室內1.5公尺之社交距離，館內容留人數以100人為上限，室內外休憩桌椅採梅花座，視聽室因屬密閉空間，暫不開放。

花博綠屋頂實驗農場入內應量測體溫及實聯制，採取線上預約制，同一時間容留人數以30人為上限，定點放置酒精供民眾使用，定期消毒場域環境。

營業場所的從業人員須落實健康管理，進行每日健康檢測、量測體溫2次，並進行人員造冊，適時分流上班，並加強員工防疫教育訓練；業者應制定環境清潔消毒計畫，定時進行環境消毒、增加公設與廁所清消頻率，出入口電梯設置酒精消毒設備，避免收付款交叉污染並鼓勵無接觸數位支付。

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