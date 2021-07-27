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柯文哲：北市餐飲維持現狀 暫不開放內用

中央社 / 台北27日電

台北市長柯文哲今天表示，關於餐飲內用，決定在每天少數感染的情況下慢慢來，先維持現狀不開放；若以「清零」為目標回到5月疫情爆發前的生活，容易破功。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，外界相當關心餐飲是否開放內用。

市長柯文哲表示，關於這件事有兩個選擇，一個是以清零為目標，回到5月15日以前疫情未爆發、人人可自由內用、不戴口罩的日子；一個便是維持現狀。

柯文哲說，考慮很久後決定維持現狀，在每天少數確診、確保醫療量能的情況下逐步解封，但群聚吃飯還是放最後，因此仍禁內用。

柯文哲指出，台灣有5萬多名沒有身分證的移工、又有偷渡客，例如這幾天也有偷渡客確診，若以清零為目標很容易破功。

柯文哲說，北市今天新增5例，中正區2例、南港、大安、大同各1例，都有明確感染源。目前北市策略為每天新增案例10例以下、不明2例以下就慢慢解封。

此外，7家供民眾免費PCR核酸篩檢的醫院昨天篩檢2189人，都是陰性。柯文哲表示，繼續觀察一週，若都還是0陽性再考慮要不要撤掉，不過他相信社區裡還有潛藏感染源，要找出來相當不容易。

新冠肺炎 COVID-19 柯文哲

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