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台中雖降級但餐廳生意冷清 業者分析有這幾個原因

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
Ali88燒鵝之家盧姓負責人想出了DIY隔板的方法，並替圓桌裝設隔板。圖／Ali88燒鵝之家提供
Ali88燒鵝之家盧姓負責人想出了DIY隔板的方法，並替圓桌裝設隔板。圖／Ali88燒鵝之家提供

今是台中市疫情降回二級第一天，餐廳都寄望生意可以回流，但今天中午多數餐廳生意都仍十分清淡，業者分析，今非假日，以及消費者都還在觀望疫情發展有關。

記者中午親往一家大型餐廳觀察，餐廳圓桌採取梅花座，但偌大的空間只有1桌客人。服務人員顯然對於要替客人分菜感覺十分不適應，餐廳幹部也說，恐怕許多餐廳都做不到，因為實在太花人力和時間。因此，他們雖高興的疫情能降級，但仍努力經營網路銷售，以求能稍彌補營收，也鼓勵消費者盡量能夠預定並外帶。

另家中型餐廳Ali88燒鵝之家中午圓桌也沒有生意，盧姓負責人說，今天非假日，客人本就較少，也許還有很多人並不知道疫情已經降級，且還有許多人仍對疫情觀望，不急於一時來消費，但好在已有客人已經訂桌。

他說，目前便當和外帶仍是主力，也要好好經營，並逐漸等待客人回流。

盧姓負責人今想出了DIY隔板的方法，就是買來角鐵黏在桌上，再買來冷氣封板自己裁裝上，花費比壓克力板少很多，也可以不必因為買不到壓克力板而無法營業，目前裝好了就等客人上門。

對於要替客人分菜，許多餐廳都認為實在太花人力和時間。記者黃寅／攝影
對於要替客人分菜，許多餐廳都認為實在太花人力和時間。記者黃寅／攝影
Ali88燒鵝之家盧姓負責人想出了DIY隔板的方法，並替圓桌裝設隔板。圖／Ali88燒鵝之家提供
Ali88燒鵝之家盧姓負責人想出了DIY隔板的方法，並替圓桌裝設隔板。圖／Ali88燒鵝之家提供

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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