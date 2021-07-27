疫情警戒降二級首日 美食街餐廳內用人潮再現
防疫警戒降二級，各行業陸續恢復營業，餐廳可內用，高雄夢時代美食廣場中午顧客紛紛回籠，用餐人潮眾多，讓許多商家忙得樂不可支，直說真的很久沒有這樣的來客數了，雖然餐廳座位要依照防疫規定保持距離並要有隔板保護，但是用餐人潮持續不斷，民眾也表示終於可以拿下口罩好好享用美食，商家也希望疫情能夠持續轉好，恢復疫情前的榮景。
今起防疫警戒降為二級，但各行業恢復營業情況還不一定，各界原以為業者會一窩蜂復業，但高雄許多餐廳與小吃攤卻都沒有明顯動靜，不過百貨公司美食街的生意普遍不錯，為了遵守防疫規定業者也會依照流程，客人用餐完畢就會立即消毒，讓顧客有安心的用餐環境。
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