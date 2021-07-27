警戒降級首日 黃偉哲帶大家吃台南小吃

國內疫情警戒今天起降為2級，餐飲業者開放內用，台南市長黃偉哲上午前往星巴克門市與永記魚丸店，了解業者的防疫措施，並發給兩家業者市府製作的「安心標章」，表示後續會持續稽查，讓業者能營業，消費者也能安心用餐。

中央流行疫情指揮中心宣布自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第2級，黃偉哲24日宣布台南市27日起開放餐飲有條件內用，並參照食品藥物管理署訂定「餐飲業防疫管理措施指引」，公布台南市「餐飲業防疫管理措施指引」，提供餐飲業者參考遵循。

黃偉哲表示，今日是降級第一天，特別來瞭解市府委外經營的國民運動中心及附屬咖啡廳門市的狀況，並張貼第一個安心內用餐飲的標章，這標章讓店家對社會有責任，也代表市府認證過，若認證過的店家沒有遵循或有投機取巧的情形，市府也會不定期地稽查，相關的辦法將另行公告，期望能夠提供給民眾安全的用餐環境，同時也希望業者能自律，台南市有3萬多家的餐飲業，需要大家攜手努力，齊心做好防疫，才能維持正常經濟活動及民眾的安心消費環境。

黃偉哲說，餐飲業「開放內用」符合「餐飲業防疫管理措施指引」，相關規定有落實實聯制、量體溫，並提供顧客酒精消毒，容留人數需以1/2總座位數來控管，同桌者採梅花座且使用隔板、不同桌之桌距及不同桌顧客間應保持 1.5 公尺以上距離。另外，餐點以個人套餐為主，不共食，為減少人與人接觸防疫，鼓勵使用行動支付，以上各項防疫措施，目的在確保餐飲從業人員與民眾自身與家人之健康，避免新冠肺炎群聚感染，請大家務必遵守。

經發局長陳凱凌指出，今日視察結果統一星巴克門市，從業人員除應戴口罩外並佩戴眼罩，用餐環境維持良好通風，不同桌之顧客保持 1.5 公尺以上間距，同桌者採梅花式安排座位或使用隔板且不併桌，均有符合相關防疫規定。

經發局進一步說明，餐廳內用防疫措施指引有人流需以總座位人數1/2管制、餐飲從業人員健康管理、餐飲從業人員衛生行為、餐飲以所環境清潔消毒、顧客用餐管理、顧客用餐管理及餐飲場所出現確診者應變措施等六大措施，詳細內容可上本局官網查詢，後續也會搭配中央7月26日後的防疫政策滾動檢討。

為能提供民眾安心用餐的依據，經發局推動「餐飲防疫內用標章」認證，由店家自主申請，填具申請書或google表單及落實餐飲環境各項防疫措施，向該局提出申請，經審查通過後核發認證標章，讓民眾看到標章就能安心，為南市齊心防疫並盡一份心力，讓台南維持低確診率，也感謝市民朋友共體時艱，防疫期間造成生活不方便，希望大家能諒解。 台南市長黃偉哲上午前往永記魚丸店。圖／市府提供

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