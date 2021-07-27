台帛醫療、旅遊泡泡可望重啟 最快下午公布方案
疫情趨緩，台帛研議重啟旅遊泡泡及醫療轉診。知情人士指出，旅遊泡泡擬延續去程採檢、回程5+9檢疫規定，醫療轉診也可望鬆綁，指揮中心預計下午公布初步方案。
台灣今年4月與帛琉啟動旅遊泡泡，讓不少台灣民眾造訪帛琉觀光，但後續因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，旅遊泡泡也暫時喊卡。
隨台灣疫情趨緩，帛琉高達75%人口完成2劑疫苗接種，帛琉總統惠恕仁也向外交部表達盼儘快重啟台帛觀光旅遊發展，近日已展開相關商議。
今天上午，帛琉大使館外交座車出現在中央流行疫情指揮中心大門，台帛旅遊泡泡是否有譜，受各界關注。
一名因事涉敏感不願具名人士指出，台帛雙方早在7月初就開始討論重啟航班、旅遊泡泡，但先前因國內疫情還沒完全穩定，因此指揮中心態度始終趨於保守，直到近期疫情穩定，才重啟商議，今天上午則是帛琉大使館人員來和指揮中心指揮官陳時中會面。
該人士指出，根據初步方案，台帛旅遊泡泡可望延續先前做法，去程時在機場採檢，回程後居家檢疫5天並採檢陰性後，再進行自主健康管理9天；未來若有其他國家也到帛琉旅遊，會採取路線分流方式，不會讓不同國家團客有所接觸。
另外，由於台灣是帛琉患者醫療轉診的主要國家，台帛5月底停航至今，當地累計80多名有轉診需求的患者無法接受治療，因此也希望開放已接種2劑疫苗的患者，只要PCR陰性且抗體陽性，來台後可免檢疫14天，直接接受治療。
衛福部次長石崇良接受中央社記者訪問時雖未證實此消息，有關台帛醫療與旅遊泡泡事宜，指揮中心將於下午記者會說明。記者多次聯繫指揮中心發言人莊人祥，截至發稿前尚未取得回應。
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