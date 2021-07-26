新北三大監測指標 侯友宜：隨時拉回三級

新北提出3項疫情觀察指標，作為未來降級解封的評估標準！新北市長侯友宜26日宣布，以各國解封後確診數及疫苗覆蓋率作為參考，降級後新北會將持續根據「國際通用疫情評估指標」監測疫情，分別是疫苗覆蓋率、醫療量能及確診數等，若疫情出現狀況，隨時會拉回三級警戒。

解封後確診恐大增

三級警戒將於27日降至二級，侯友宜提醒，從各國解封後的情況來看，確診數都會大增。以新加坡為例，該國疫苗覆蓋率達72%，解封前7日平均確診數為10例，解封一週後就增至134例，感染案例增加13.4倍；而跟台灣情況較雷同的澳洲，疫苗覆蓋率為30.4%，解封前7日平均確診數為個位數，解封一週後則增至130例，感染案例增加13倍。

侯友宜強調，疫苗覆蓋率是一項重要指標，別的國家疫苗覆蓋率都達到30%，解封後卻還是呈倍數成長，更何況疫苗覆蓋率僅26.05%的台灣，更應謹慎面對。

監測評估3指標

關於新北市疫情觀察指標，侯友宜表示，將依照國際通用疫情評估指標：一、疫苗覆蓋率，相關參數包括第一線醫療與監測人員疫苗、年長與高風險族群、高接觸頻率族群（賣場、教師等）的疫苗覆蓋率；二、醫療效能，包括重症率與死亡率，以及病床、集中檢疫所、防疫旅館空房量；三、確診數，相關參數包括每日確診數與Rt值、感染源不明人數、廣篩陽性率。

至於新北市降級後的持續作為，侯友宜說，會持續監測疫情數據，進行精準疫調、釐清感染源、注意是否有群聚，社區篩檢站也將持續運作，並持續觀測活動狀態，包括人流、車流與景點，希望民眾繼續維持低度活動。

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