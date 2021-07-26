快訊

評／命運多舛的東奧：從最不被看好變成最有意義？

新北三大監測指標 侯友宜：隨時拉回三級

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
新北市長侯友宜26日宣布，降級後新北會將持續根據「國際通用疫情評估指標」監測疫情。 (直播截圖)
新北市長侯友宜26日宣布，降級後新北會將持續根據「國際通用疫情評估指標」監測疫情。 (直播截圖)

新北提出3項疫情觀察指標，作為未來降級解封的評估標準！新北市長侯友宜26日宣布，以各國解封後確診數及疫苗覆蓋率作為參考，降級後新北會將持續根據「國際通用疫情評估指標」監測疫情，分別是疫苗覆蓋率、醫療量能及確診數等，若疫情出現狀況，隨時會拉回三級警戒

解封後確診恐大增

三級警戒將於27日降至二級，侯友宜提醒，從各國解封後的情況來看，確診數都會大增。以新加坡為例，該國疫苗覆蓋率達72%，解封前7日平均確診數為10例，解封一週後就增至134例，感染案例增加13.4倍；而跟台灣情況較雷同的澳洲，疫苗覆蓋率為30.4%，解封前7日平均確診數為個位數，解封一週後則增至130例，感染案例增加13倍。

侯友宜強調，疫苗覆蓋率是一項重要指標，別的國家疫苗覆蓋率都達到30%，解封後卻還是呈倍數成長，更何況疫苗覆蓋率僅26.05%的台灣，更應謹慎面對。

監測評估3指標

關於新北市疫情觀察指標，侯友宜表示，將依照國際通用疫情評估指標：一、疫苗覆蓋率，相關參數包括第一線醫療與監測人員疫苗、年長與高風險族群、高接觸頻率族群（賣場、教師等）的疫苗覆蓋率；二、醫療效能，包括重症率與死亡率，以及病床、集中檢疫所、防疫旅館空房量；三、確診數，相關參數包括每日確診數與Rt值、感染源不明人數、廣篩陽性率。

至於新北市降級後的持續作為，侯友宜說，會持續監測疫情數據，進行精準疫調、釐清感染源、注意是否有群聚，社區篩檢站也將持續運作，並持續觀測活動狀態，包括人流、車流與景點，希望民眾繼續維持低度活動。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

降2級前傳來好消息 新北感染源再現零新增

疫情警戒將降級 新北：科學方式做好監測

新北研發校園血氧機 研習課程名額秒殺

內不內用標準在哪？侯友宜透露2指標下午說分明

相關新聞

降級前夕有感而發 侯友宜：付出慘痛代價才換來穩定

眼看5月15日全國3級警戒走到今天，終於要降級，新北市長侯友宜在下午記者會中不禁有感而發，他表示，這過程付出太多慘痛代價...

北市公布監測指標 「日平均確診10例」餐飲有望解封

明天全國警戒降為二級，台北市長柯文哲表示，原則上偵測七天平均值，每天平均確診十例、不明感染兩例以下，可以壓在這個程度就會...

新北三大監測指標 侯友宜：隨時拉回三級

新北提出3項疫情觀察指標，作為未來降級解封的評估標準！新北市長侯友宜26日宣布，以各國解封後確診數及疫苗覆蓋率作為參考，降級後新北會將持續根據「國際通用疫情評估指標」監測疫情，分別是疫苗覆蓋率、醫療量能及確診數等，若疫情出現狀況，隨時會拉回三級警戒。

陳建仁貼8圖表回顧台灣抗疫70天 保住防疫典範

前副總統陳建仁今天在臉書上，用8張圖表回顧台灣在過去70天抗疫的歷程，並強調台灣不僅繼續維持相對偏低的COVID-19累...

北市補助快篩補習業每人350元 最快7月30日可打疫苗

中央流行疫情指揮中心今日宣布，7月27日至8月9日疫情警戒降為二級，教育部將開放幼兒園、兒童課後照顧中心、補習班、社會教...

新北鬆綁管制 侯友宜拿國際數據提3監測、3指標

警戒降級在即，新北市仍未開放餐飲業內用，市長侯友宜今天下午說明，他以各國確診數跟疫苗覆蓋率作為參考，提出要做好3大監測包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。