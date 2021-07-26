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2級警戒後首個節日父親節 陳時中：打電話視訊也很好

中央社 / 台北26日電

今天是國內3級警戒最後一天，眼看降至2級警戒後，國內將迎接父親節，指揮中心指揮官陳時中提醒，父親節確實應該要過，但疫情期間不用勉強見面，打電話視訊也很好。

國內5月9日歡慶母親節過後，5月11日新增7例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，其中6人感染源不明，疫情已進入社區感染，提升疫情警戒至第2級，5月19日加強成全國3級警戒，歷經2個多月防疫作戰，國內疫情趨緩，全台疫情警戒從3級降至2級管制，各行各業規定鬆綁。

陳時中下午在記者會中提醒，國內降回2級警戒後，室內群聚人數放寬至50人，若能維持社交距離且戴好口罩，不強力反對非同住家人到家中打麻將，但是考量麻將桌距離不夠，若長時間接觸，可能有傳播風險，因此部分縣市不同意，尊重地方政府決定。

陳時中呼籲，全台疫情警戒降級後，雖然室內、室外人數限制鬆綁，但仍不鼓勵非同住親友太頻繁往來、接觸，若是必要往來，防疫期間也希望彼此接觸時間短一點比較好。

記者會上也有媒體問到，全台疫情警戒從3級降至2級管制後，娃娃機店營業時間內有專人管理可開放營業，但有夾娃娃機業者反應，若要求人員進駐娃娃機店不符合成本效益，可否以拉開機台距離，增加消毒次數作為替代方案。

對此，陳時中說，娃娃機店由經濟部主管，先前討論是否開放時，曾經討論過是否考慮機組有一定間隔，店面中有監視器或巡邏等可開放，但主管單位認為，投幣難確實消毒，有染疫風險，相信經濟部會針對陳情再討論。

全台疫情警戒降2級後，游泳池仍需繼續關閉，陳時中表示，若社區游泳池希望開放，應向主管機關提出防疫計畫，如果防疫規劃內容夠完整、具有執行性及監督性，開放仍有可能性，希望民眾生活可以正常一點。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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