疫情加深不平等 時力籲增就業機會

經濟復甦，就業不一定跟上！政府應將疫情帶來的就業不平等納入振興考量。時代力量立委呼籲，27 日降級後，補習班、餐飲業等仍會因梅花座、密集快篩等開放規則，產生眾多額外成本，呼籲政府持續提供補貼給業者與受疫情衝擊的民眾，並視情況持續紓困，且應將就業的恢復納入整體考量計畫中。

就業技術落差大

時代力量立委陳椒華指出，從失業率來分析，目前的失業率相較於今年 5 月、上半年平均與去年同期都是增加的，且無薪假人數更是創下 2009 年以來的新高，且疫後的就業復甦存在技術落差，職場新鮮人將處於弱勢。

因此，陳椒華認為，政府將相關就業恢復措施納入振興計畫中，並提供失業者最基礎就業保障與救濟政策協助，考慮延長失業給付月份等，更應視情況再度提供產業、個人勞工紓困。

延長紓困救勞

對於延長紓困部分，時代立項立委邱顯智指出，27 日後各行業都有各自的開放規範，如餐飲業仍須落實梅花座、包廂制等措施，都提升了業者的營運成本，且業者的營業額或獲利也不可能馬上恢復。

另一方面，時代力量立委王婉諭也提到，補習班、藝文團體等人員若未施打疫苗，需進行密集篩檢，也將造成業者額外的成本困擾，建議政府參考英國等國的做法，補助企業與產業進行篩檢。

邱顯智進一步指出，目前多項經濟分析對於未來展望都傾於悲觀，可見即使降級，疫情對產業的衝擊還是相當大的，何況今年疫情比去年更長、更慘、更嚴重，政府應持續性提出紓困方案給予協助。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦