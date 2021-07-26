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明天降二級 桃園托嬰中心復業要再等等

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
桃園市政府。圖／報系資料照
桃園市政府。圖／報系資料照

三級警戒明天解除，中央上周六雖然宣布托嬰中心可根據指引重新收托，但正式公文卻還沒發至縣市社會局，桃園市立案的132家公私立托嬰中心，明天僅能維持三級警戒期間收托人數，要恢復正常收托，或新立案機構要啟用，還得再等等。

桃園市社會局表示，中央上周六舉行記者會宣布托嬰中心復業，但社家署正式公文還未發下，相關科室昨已先去信各托嬰單位，可先依中央公告訊息準備防疫檢核項目，待公文發下後，經審核通過便可開放營運。

社會局指出，由於先前疫情不如雙北嚴重，桃園市有立案的公私托嬰中心在三級警戒期間並未全面停托，部分機構仍有收托少數嬰幼兒，相關收托在未符合新防疫指引及審核前仍可繼續，但若要擴大收托、或新立案機構要開始營運，仍須遵從防疫指引並通過社會局審核才可恢復或啟用。

社會局表示，托嬰中心人員接種率須達8成才可復業，目前接種率達94%，若有新進人員需要接種，社家署今有來函表示，可向社會局呈報並造冊，以專案方式施打。

依據「托嬰中心因應COVID-19防疫管理指引」，機構恢復收托前，應完成相關查檢表事項，報地方政府備查，包含80％以上工作人員完成疫苗第一劑接種，如接種未滿14天或未接種者，首次提供服務前，應自費提供3日內快篩或PCR檢驗陰性證明，並配合每周進行1次自費快篩或PCR檢驗；送托嬰幼兒每日至少測量體溫2次，並管制訪客人數；另建議服務降載，採1名托育人員照顧4名嬰幼兒，以5人1組分層、分室或分區規劃，確保每1組服務過程可保持室內1.5公尺之社交距離；空間不足時，可用隔板等防護措施替代。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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