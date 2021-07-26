圍堵Delta變種 非本國籍人士仍暫緩入境

中央流行疫情指揮中心今天表示，自27日起調降國內COVID-19疫情警戒標準至第2級，但全球疫情回升、Delta變異株持續傳播，未持台灣有效居留證非本國籍人士仍暫緩入境。

指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中說明，為避免境外移入病例增加台灣檢疫防疫量能及醫療資源的負擔，將持續執行「邊境嚴管」措施，包括未持有台灣有效居留證非本國籍人士，暫緩入境。緊急或人道考量等經專案許可者除外，也暫停旅客來台轉機。

陳時中強調，將視國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及社區防疫執行狀況，適時滾動調整。因應全球Delta變異株（最早在印度發現）流行，持續執行邊境管制為防範COVID-19疫情重要關鍵，落實全民共同抗疫，將疫情阻絕於境外，以守護民眾健康安居的環境。

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