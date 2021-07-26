圍堵Delta變種 非本國籍人士仍暫緩入境
中央流行疫情指揮中心今天表示，自27日起調降國內COVID-19疫情警戒標準至第2級，但全球疫情回升、Delta變異株持續傳播，未持台灣有效居留證非本國籍人士仍暫緩入境。
指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中說明，為避免境外移入病例增加台灣檢疫防疫量能及醫療資源的負擔，將持續執行「邊境嚴管」措施，包括未持有台灣有效居留證非本國籍人士，暫緩入境。緊急或人道考量等經專案許可者除外，也暫停旅客來台轉機。
陳時中強調，將視國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及社區防疫執行狀況，適時滾動調整。因應全球Delta變異株（最早在印度發現）流行，持續執行邊境管制為防範COVID-19疫情重要關鍵，落實全民共同抗疫，將疫情阻絕於境外，以守護民眾健康安居的環境。
疫情快報
▪【疫情專題】7月26日本土增10例、1境外、0死
▪【今日疫情懶人卡】台北世貿停車場保全確診 約翰紅茶內湖店員工確診
▪超實用整理包／接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
▪整理包／各縣市餐飲「二級解封」！雙北禁內用、高雄有但書
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言