快訊

東奧射箭／射箭男團決賽惜敗韓國 摘史上第二面銀牌

留學生出國想打疫苗 陳時中：沒有道理比在台灣的人先打

圍堵Delta變種 非本國籍人士仍暫緩入境

中央社 / 台北26日電

中央流行疫情指揮中心今天表示，自27日起調降國內COVID-19疫情警戒標準至第2級，但全球疫情回升、Delta變異株持續傳播，未持台灣有效居留證非本國籍人士仍暫緩入境。

指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中說明，為避免境外移入病例增加台灣檢疫防疫量能及醫療資源的負擔，將持續執行「邊境嚴管」措施，包括未持有台灣有效居留證非本國籍人士，暫緩入境。緊急或人道考量等經專案許可者除外，也暫停旅客來台轉機。

陳時中強調，將視國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及社區防疫執行狀況，適時滾動調整。因應全球Delta變異株（最早在印度發現）流行，持續執行邊境管制為防範COVID-19疫情重要關鍵，落實全民共同抗疫，將疫情阻絕於境外，以守護民眾健康安居的環境。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

延伸閱讀

明開放38歲以上預約接種AZ疫苗 144萬人可接種

【7/26確診地圖】本土+10 境外移入為公海染疫

開放混打 名醫揭「保護力最強大」疫苗組合：打2劑AZ不如混打

趙少康質疑高端打得過Delta病毒嗎？ 祝福敢打高端的人

相關新聞

新北鬆綁管制 侯友宜拿國際數據提3監測、3指標

警戒降級在即，新北市仍未開放餐飲業內用，市長侯友宜今天下午說明，他以各國確診數跟疫苗覆蓋率作為參考，提出要做好3大監測包...

明起降級 高雄六大類人員啟動復業公費快篩

27日起降級，高雄啟動復業前公費快篩服務，健身房、托嬰中心、幼兒園、課照、日照中心等六大類從業人員不論是否打過疫苗，每隔...

綠委：籲放寬第二位陪病者免費PCR檢測名額限制

中央疫情指揮中心目前針對每位住院病患，僅開放一位陪病家屬免費進行PCR檢測。民進黨立委周春米表示，二級警戒下，考量到許多...

降二級可以打麻將？ 指揮中心強調「兩點規定」需遵守

疫情三級警戒在明天就要鬆綁，民眾被悶了69天，對於相關規定仍有很多疑問，像是明起室內放寬規定，若找非同住家人打麻將、唱歌...

疫情加深不平等 時力籲增就業機會

經濟復甦，就業不一定跟上！政府應將疫情帶來的就業不平等納入振興考量。時代力量立委呼籲，27 日降級後，補習班、餐飲業等仍會因梅花座、密集快篩等開放規則，產生眾多額外成本，呼籲政府持續提供補貼給業者與受疫情衝擊的民眾，並視情況持續紓困，且應將就業的恢復納入整體考量計畫中。

明天降二級 桃園托嬰中心復業要再等等

三級警戒明天解除，中央上周六雖然宣布托嬰中心可根據指引重新收托，但正式公文卻還沒發至縣市社會局，桃園市立案的132家公私...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。